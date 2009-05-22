Имеется локальная сеть примерно из 25 компьютеров На одном локальных дисков компьютера в определенной папке (скажем, «C:\Folder» - ПАРАМЕТР1) программно создаться папки. Так вот … создающиеся папки могут иметь любое название ...
Написать простую программу на Lisp
Написать функцию, возвращающую максимальный элемент списка (список может быть вложенным).
Нельзя применять встроенную функцию max.
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