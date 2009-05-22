Написать простую программу на Lisp

$50
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Завершен1 заявка177 просмотров

Написать функцию, возвращающую максимальный элемент списка (список может быть вложенным).

Нельзя применять встроенную функцию max.

16 лет назад
RockBoy
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mawac
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
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mawac
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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