Написать функцию, возвращающую максимальный элемент списка (список может быть вложенным). Нельзя применять встроенную функцию max.
Разработка задачи "Календарное планирование"
Разработка задачи "Календарное планирование производства на предприятии".
Предприятие: завод по производству безалкогольных напитков.
Программа должна составлять календарный план производства.
Должно быть формирование отчетов (2-3 шт.)
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