Разработка задачи "Календарное планирование"

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Закрыт29 заявок387 просмотров

Разработка задачи "Календарное планирование производства на предприятии".

Предприятие: завод по производству безалкогольных напитков.

Программа должна составлять календарный план производства.

Должно быть формирование отчетов (2-3 шт.)

16 лет назад
ilsur25
Ильсур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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