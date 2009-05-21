Необходимо написать программу для обработки данных из таблицы. Имеется таблица в .HTML или .XLS формате (любой на Ваш выбор), необходимо разработать приложение которое сможет СКАНИРОВАТЬ данную таблицу и производить с ней определенные ...
Выполнение проекта
С,С++, РНР, Perl
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324-002-435
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