Нужно написать программу, которая будет точно соответствовать заданию в приложении. пишите сумму. Писать можно на любом языке, но желательно на C++. Срок - до вторника (утро). Бюджет - минимальный.
Выборка из таблицы HTML или XLS
Необходимо написать программу для обработки данных из таблицы.
Имеется таблица в .HTML или .XLS формате (любой на Ваш выбор), необходимо разработать приложение которое сможет СКАНИРОВАТЬ данную таблицу и производить с ней определенные действия по выборке информации.
Задача приложения:
За сутки, неделю или любой другой диапазон даты и времени:
1) Поиск самого большого платежа (поле «Получено) – при нахождении такового на экран выводится вся информация из строки, слева на право. При нахождении 2-х и более одинаковых платежей, выводятся все, последовательно, в соответствии с датой платежа и временем (поле «Создано)
2) Поиск неисполненных платежей. Вывод на экран любых платежей, где в поле «Статус», отображается любое другое слово, помимо «Исполнен»;
3) Поиск кредитных платежей. Вывод на экран любых платежей, где в поле «Счет», отображается более 40 символов;
4) Определять «ПЕРИОД простоя»:
Для поиска задается диапазон ДАТЫ и диапазон времени.
Например:
21.05.2009 – 22.05.2009
14:00 – 20:00
Приложение, должно просканировать таблицу в соответствии с заданными параметрами и определить СРЕДНИЙ период простоя «паузы», с момента поступления последнего и очередного платежа.
Пусть:
22.05.2009
Платеж: 14:20
Платеж: 14:35
Платеж: 14:57
Последний: 15:00
Очередной: 18:30
Платеж: 18:45
Платеж: 19:01
- самая большая пауза 22.05 между платежами, в заданном диапазоне времени 14:00- 20:00 = 15:00-18:30. Это и есть период простоя.
21.05.2009
Платеж: 15:40
Платеж: 16:25
Последний: 16:25
Очередной: 19:04
Платеж: 19:06
- самая большая пауза 21.05 между платежами в заданном диапазоне времени 14:00- 20:00 = 16:25-19:04. Это и есть период простоя.
Затем данный показатель необходимо усреднить и вывести среднюю ПАУЗУ (временной интервал) между последним и очередным платежом в соответствии с заданным диапазоном дат.
Ещё раз обращаю внимание, что данные для обработки будут браться их таблицы .HTML файла или XLS файла (любой, с которым Вам будет проще работать). По 500 строк в файле, в прицепе сам файл.
Оплате по WebMoney.
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