Выборка из таблицы HTML или XLS

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Закрыт22 заявки418 просмотров

Необходимо написать программу для обработки данных из таблицы.

Имеется таблица в .HTML или .XLS формате (любой на Ваш выбор), необходимо разработать приложение которое сможет СКАНИРОВАТЬ данную таблицу и производить с ней определенные действия по выборке информации.

Задача приложения:

За сутки, неделю или любой другой диапазон даты и времени:

1) Поиск самого большого платежа (поле «Получено) – при нахождении такового на экран выводится вся информация из строки, слева на право. При нахождении 2-х и более одинаковых платежей, выводятся все, последовательно, в соответствии с датой платежа и временем (поле «Создано)

2) Поиск неисполненных платежей. Вывод на экран любых платежей, где в поле «Статус», отображается любое другое слово, помимо «Исполнен»;

3) Поиск кредитных платежей. Вывод на экран любых платежей, где в поле «Счет», отображается более 40 символов;

4) Определять «ПЕРИОД простоя»:

Для поиска задается диапазон ДАТЫ и диапазон времени.

Например:

21.05.2009 – 22.05.2009

14:00 – 20:00

Приложение, должно просканировать таблицу в соответствии с заданными параметрами и определить СРЕДНИЙ период простоя «паузы», с момента поступления последнего и очередного платежа.

Пусть:

22.05.2009

Платеж: 14:20

Платеж: 14:35

Платеж: 14:57

Последний: 15:00

Очередной: 18:30

Платеж: 18:45

Платеж: 19:01

- самая большая пауза 22.05 между платежами, в заданном диапазоне времени 14:00- 20:00 = 15:00-18:30. Это и есть период простоя.

21.05.2009

Платеж: 15:40

Платеж: 16:25

Последний: 16:25

Очередной: 19:04

Платеж: 19:06

- самая большая пауза 21.05 между платежами в заданном диапазоне времени 14:00- 20:00 = 16:25-19:04. Это и есть период простоя.

Затем данный показатель необходимо усреднить и вывести среднюю ПАУЗУ (временной интервал) между последним и очередным платежом в соответствии с заданным диапазоном дат.

Ещё раз обращаю внимание, что данные для обработки будут браться их таблицы .HTML файла или XLS файла (любой, с которым Вам будет проще работать). По 500 строк в файле, в прицепе сам файл.

Оплате по WebMoney.

HTML
16 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndruxaKchr
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
5 дней
Выполненной работой НЕ ДОВОЛЕН. Фрилансер очень навязчивый и порой полностью неадекватный. Уже после выполнения проекта писал письма и звонил по телефону, один раз вообще спрашивал другого человека(!). Сама работа выполнена на 3 балла, нареканий ляпов много. В сервисе человек приходящий, то участвует в проектах, то нет.
По началу всё было хорошо, сделал проект получил деньги. После чего попросил доработать проект за доп. плату, я доработал, отправил, после чего заказчик полгода кормил завтраками, а потом вообще представился другим человеком, и по данному в начале телефону и на сайте… Далле заблокировал отправку сообщений, вот собственно это и вынудило написать отзыв. Должно быть стыдно да ещё и за такие копейки...

Заявки фрилансеров

AndruxaKchr
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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