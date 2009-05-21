Смена настроек прокси одновременно в FF IE Opera

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Закрыт6 заявок192 просмотра

Нужна программка, висящая в трее при каждом клике по иконке включает и выключает прокси, прописанный в исходнике сразу во всех установленных браузерах. Сколько это будет стоить?

16 лет назад
sasha181
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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