Разработать систему тестирования микропроцессора

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне необходимо для моего диплома (защита - 3-го июня) реализовать программу (с пользовательским интерфейсом), которая тестирует конкретно взятую модель микропроцессора. Нужно: сама программа, листинг, описание. Жестких требований нет. Желательно: современная модель микропроцессора, покрывать хотя бы 20% его функционала (можно меньше - как получится). Среда разработки - не имеет значения. Могу купить уже какие-либо готовые наработки, если у Вас таковые имеются. Какова стоимость такого рода работ?