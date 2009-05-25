Написать простую программу на Lisp

$100
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Завершен1 заявка178 просмотров

Написать функцию, которая заданноу списку создаст список атомарных элементов в том же порядке.

Пример: (d ’(a (b) (c (d))) ) (a b c d)

Кто поможет?

16 лет назад
RockBoy
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bii
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
Очень грамотный исполнитель. Выполнил задание полностью, раньше поставленного срока. Знаток своего дела. Рекомендую.
Заказчик, которому можно доверять.

Заявки фрилансеров

bii
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад