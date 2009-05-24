Эксперт на MQL4

Требуется написать советник с хорошими комментами.

Есть несколько условий.

1) Открытие/Закрытие позиций только на открытии свечи любого таймфрейма. При открытии сразу ставим S/L и T/P

2) Если 3 индикатора на предыдущей свече равны определенным условиям, то открываем/закрываем позу.

3) Перед открытием позиции обязательно проверяем нет ли уже открытых сделок, если есть открытая, то сначала закрываем ее, потом открываем новую.

4) Выход из сделки или: А) T/P (параметр должен варьироваться) Б) Сигнал в противоположную сторону В) S/L

Все индюки вышлю. более подробно все опишу.