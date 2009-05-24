Оболочка для работы с БД, сетевая программка.

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Закрыт46 заявок764 просмотра

Необходимо разработать программный интерфейс в оконном виде, с интуитивно понятным для пользователя интерфейсом.

При инсталляции серверной версии программы на сервере должна создаваться база данных, с которой впоследствии будут работать через локальную сеть другие компьютеры.

16 лет назад
anvista
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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