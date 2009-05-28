Нужно сделать скринсейвер, на почту вышлю задание. оплата любым способом Андрей
Программирование на C++ Open GL
Необходимо выполнить задание. В комнате вращается куб, на одной его стороне произвольное изображение. Необходимы эффекты освещения, тени. Указывайте точно срок и $.
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