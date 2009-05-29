Простукивалка RSS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен12 заявок247 просмотров

Описание программы:

1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале

2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты

2. программа сидит в трее и при наличии новых записей проигрывает файл sound.wav из своей директории (если он есть) и показывает balloon в трее с адресом RSS и временем обнаружения изменения

3. balloon должен висеть до тех пор, пока юзер не нажмет на него. при нажатии он закрывается и хеш записывается в файл для последующих сверок

4. конфигурация программы: файл conf.txt на первой строке указывается перерыв между проверками в секундах, на второй строчке адрес RSS канала

5. программа при запуске сворачивается и висит в трее, закрывается через меню (вызывается правой кнопкой из трея)

6. иконка для трея берется из файла icon.wav (в своей директории), если он есть. если нет - то иконка .exe

Среда любая. Срок - 1-2 дня. Возможен торг.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Человек прекрасно справился с заданием, по своей инициативе сделал красивый интерфейс, инсталлятор, оперативно внес требуемые изменения. Рекомендую.
От работы с заказчиком остались только положительные впечатления, оплата была произведена сразу и без вопросов. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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