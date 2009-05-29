Нужно с нуля написать программу для рассылки sms. Подробности во вложении. Прошу указывать сроки (разработка и обкатка) и вашу цену.
Простукивалка RSS
Описание программы:
1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале
2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты
2. программа сидит в трее и при наличии новых записей проигрывает файл sound.wav из своей директории (если он есть) и показывает balloon в трее с адресом RSS и временем обнаружения изменения
3. balloon должен висеть до тех пор, пока юзер не нажмет на него. при нажатии он закрывается и хеш записывается в файл для последующих сверок
4. конфигурация программы: файл conf.txt на первой строке указывается перерыв между проверками в секундах, на второй строчке адрес RSS канала
5. программа при запуске сворачивается и висит в трее, закрывается через меню (вызывается правой кнопкой из трея)
6. иконка для трея берется из файла icon.wav (в своей директории), если он есть. если нет - то иконка .exe
Среда любая. Срок - 1-2 дня. Возможен торг.
Выбранный исполнитель
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