Простукивалка RSS

Описание программы:

1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале

2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты

2. программа сидит в трее и при наличии новых записей проигрывает файл sound.wav из своей директории (если он есть) и показывает balloon в трее с адресом RSS и временем обнаружения изменения

3. balloon должен висеть до тех пор, пока юзер не нажмет на него. при нажатии он закрывается и хеш записывается в файл для последующих сверок

4. конфигурация программы: файл conf.txt на первой строке указывается перерыв между проверками в секундах, на второй строчке адрес RSS канала

5. программа при запуске сворачивается и висит в трее, закрывается через меню (вызывается правой кнопкой из трея)

6. иконка для трея берется из файла icon.wav (в своей директории), если он есть. если нет - то иконка .exe

Среда любая. Срок - 1-2 дня. Возможен торг.