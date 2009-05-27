2 курсовые работы по VB

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок226 просмотров

2 курсовые работы, состоящие из маленького введения, 5 отчетов по лабам, отчета по курсовому проекту(лаба) и закючения. 1й курс экономического курса, так что лабы простые. цена договорная. срок-желательно выполнить за сутки, но возможно обговорить задержки.

пример лабы: Для каждого значения аргумента Х, принимающего значения от Хо до Хк с шагом Н, вычислить функцию:

Y=(sin((a^2)(x^3)) + (cos^2)(ax))/((1+x)(1+abs(a))(1+(e^-x)

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16 лет назад
mriartemiy
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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