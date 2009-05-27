Система адаптированного тестирования

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок312 просмотров

Необходимо создать адаптивную тестирующую систему на C++ Builder. Вопросы с вариантами ответов и правильные ответы загружаются через текстовые файлы, либо через базу данных(в этом случае необходимо предусмотреть 2 разных уровня доступа. один для тестирумого для выбора конкретного теста и прохождения его, другой для составителя). Должно быть 3 уровня сложности вопросов, первый вопрос загружается из первого уровня. Если тестирумый отвечает правильно, то следующий вопрос задается из 2го уровня. Если ответ неправильный, то соответственно уровень сложности понижается. Также параллельно нужно создать сисему неадаптивную: равное количество вопросов задается сначала из 1го, затем 2го и 3го уровней. просы могут быть многозначными(возможно не один правильный ответ, а несколько). Перед началом работы программа должна запрашивать имя пользователя, 2 варианта тестирования: классическое и адаптивное, и настройки количества вопросов и времени прохождения для составителя

сроки 3-5 дней

16 лет назад
Neko88
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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