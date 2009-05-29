Необходимо ПО для ПС

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен12 заявок323 просмотра

Необходимо написать ПО для Платёжных Систем. Все детали в ЛС.

16 лет назад
Tym06
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Отлично справился с работой. Качественно, быстро и недорого. Рекомендую!
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать простую программу на Visual Basic

    $10

    Здравствуйте. Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Плагин для MetaTrader 4.0

    Требуется написать плагин для сервера торговой форекс-платформы MetaTrader 4.0. Функция плагина - создание веб-сервиса для получения информации сл. данных от МетаТрейдера: 1. Перечень открытых счетов. 2. Получение полных сведений о счете ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Захват WMV потоков трансляции

    Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его. Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо разработать сервер клиент

    Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации. ...

    MySQL
    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скомпилировать библиотеку

    $50

    Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии: http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система адаптированного тестирования

    $100

    Необходимо создать адаптивную тестирующую систему на C++ Builder. Вопросы с вариантами ответов и правильные ответы загружаются через текстовые файлы, либо через базу данных(в этом случае необходимо предусмотреть 2 разных уровня доступа. один для тестирумого для ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простукивалка RSS

    $20

    Описание программы: 1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале 2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты 2. программа сидит в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 2 курсовые работы по VB

    $100

    2 курсовые работы, состоящие из маленького введения, 5 отчетов по лабам, отчета по курсовому проекту(лаба) и закючения. 1й курс экономического курса, так что лабы простые. цена договорная. срок-желательно выполнить за сутки, но возможно обговорить задержки. ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад