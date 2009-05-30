Описание и условия разработки смотреть в ТЗ
Сделать простую программу на Visual Basic
Здравствуйте.
Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор размера, типа, цвета шрифта.
В зависимости от выбора введенный текст меняется.
Нужно за день, денег всего 10 у.е. Не для себя.
В приложении нечто подобное
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно с нуля написать программу для рассылки sms. Подробности во вложении. Прошу указывать сроки (разработка и обкатка) и вашу цену.Закрыт16 лет назад
Требуется написать плагин для сервера торговой форекс-платформы MetaTrader 4.0. Функция плагина - создание веб-сервиса для получения информации сл. данных от МетаТрейдера: 1. Перечень открытых счетов. 2. Получение полных сведений о счете ...Завершен16 лет назад
Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его. Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public: ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить проект на языке LAD.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации. ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии: http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается ...Закрыт16 лет назад
- $100
Необходимо создать адаптивную тестирующую систему на C++ Builder. Вопросы с вариантами ответов и правильные ответы загружаются через текстовые файлы, либо через базу данных(в этом случае необходимо предусмотреть 2 разных уровня доступа. один для тестирумого для ...Закрыт16 лет назад
- $20
Описание программы: 1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале 2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты 2. программа сидит в ...Завершен16 лет назад
- $100
2 курсовые работы, состоящие из маленького введения, 5 отчетов по лабам, отчета по курсовому проекту(лаба) и закючения. 1й курс экономического курса, так что лабы простые. цена договорная. срок-желательно выполнить за сутки, но возможно обговорить задержки. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад