Сделать простую программу на Visual Basic

Здравствуйте.

Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор размера, типа, цвета шрифта.

В зависимости от выбора введенный текст меняется.

Нужно за день, денег всего 10 у.е. Не для себя.

В приложении нечто подобное