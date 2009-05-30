Сделать простую программу на Visual Basic

$10
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Завершен2 заявки319 просмотров

Здравствуйте.

Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор размера, типа, цвета шрифта.

В зависимости от выбора введенный текст меняется.

Нужно за день, денег всего 10 у.е. Не для себя.

В приложении нечто подобное

16 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SergFlower
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. В течении дня готова программка, и даже добавлены комментарии для лучшего понимания. Немного уточняющих вопросов, минимум общения. Чувствуется серьезный подход в программировании. Спасибо.

Заявки фрилансеров

SergFlower
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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