Плагин для MetaTrader 4.0

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка412 просмотров

Требуется написать плагин для сервера торговой форекс-платформы MetaTrader 4.0.

Функция плагина - создание веб-сервиса для получения информации сл. данных от МетаТрейдера:

1. Перечень открытых счетов.

2. Получение полных сведений о счете по номеру, в том числе группа и баланс.

3. Открытые позиции по счету.

Язык: C++. Опыт написания плагинов для МетаТрейдера - очень большой плюс. Остальные языки и платформы не интересуют.

Подробное техническое задание с описанием формата обмена данными с вебсервисом - выбранным исполнителям.

В заявке указывайте свой опыт работы C++ и МетаТрейдером (если есть), примерную (!) стоимость работы.

16 лет назад
rybin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

paxerus
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$1000
45 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель, 10 баллов . Четкое ТЗ, а это уже многое значит. Всегда на связи , все вопросы решаются очень оперативно. Своевременная оплата,все четко ,вовремя и без задержек ,предложил несколько вариантов оплаты , обсудили и выбрали самы удобный . Всем советую данного работодателя , продолжим работу дальше.

Заявки фрилансеров

paxerus
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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