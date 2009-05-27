Система по обмену сообщениями и файлами в сети

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Закрыт5 заявок898 просмотров

Описание и условия разработки смотреть в ТЗ

16 лет назад
alex0107
Смирнов 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

merax
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$800
20 дней
Обращаю внимание заказчиков на данного фрилансера. По результату работы с ним проект был полностью провален как по срокам, так и по результату работы, результат не был получен вообще, даже не понятно состояние проекта, т.к. не хочет контактировать с заказчиком. Если при выполнении проекта господин Нагибид будет пропадать и не выходить на связь, а потом это аргументировать, что это проблемы у провайдера со связью, которые темнемение не мешают ему регулярно посещать данный сайт, знайте вас просто пробрасывают. По данному товарищу сложилось мнение, что он просто пробрасывает заказчиков на мелочи. Советую оплачивать ему через систему вебмани с блокировкой денег, будет хоть что то в качестве гарантии и возможность вернуть деньги. Контактные данные его: ICQ-397396695, 323431; Телефоны: 89224497656, 83467721694; Почта- [email protected]; Сфера деятельности: Информационные технологии и интернет Текст резюме: На данный момент работаю инженером-программистом в ВЦ ООО «Урайкомбанк» г. Урай. Рассматриваю варианты переезда в г.Тюмень. В должностные обязанности на данный момент входит разработка специализированного программного обеспечения для нужд банка. Автоматизация работы кредитного отдела и бухгалтерии. Профессиональные навыки: 1) Разработка программных комплексов и баз данных на Объектно-ориентированных ЯП (Среда Visual Studio, C++, C# эти языки отлично) в разработке использую кроссплатформенную библиотеку Qt. Довольно не плохо владею Delphi. 2) Разработка баз данных с использованием MSSQL 2005 и Pervasive. 3) Веду свой коммерческий OPEN SOURECE проект http://www.web-tester.ru 4) Занимаюсь работой в интернет – http://www.weblancer.net/users/merax 5) Работаю c RS-BANK, BANK-CLIENT, MIGOM, WESTERN UNION… 6) Отдельно от разработки занимаюсь подержанием работы локальных сетей. Отлично работаю с маршрутизаторами CISCO (серии 2600, 2800, 3500). С CISCO CATALYST знаю принципы маршрутизации и коммутации в сетях CISCO. Прослушал специализированные курсы по построению кампусных сетей на базе оборудования Cisco. Умею объединять сети с помощью vLan, Tunneling, PPTP, PPPoE как по физическим каналам так и через GLOBAL NET. Имею опыт построения крупных сетей с нуля в рамках проектов фирмы ST-SISTEMS. Настраиваю и администрирую KERIO WINROUTE FIREWAL, KERIO WINROUTE MAIL SERVER. Отлично знаю основы работы сетевых протоколов. Устанавливаю и настраиваю оборудование фирмы NSG, а так же оборудование xDSL. 7) Устанавливаю и настраиваю серверные ОС семейства WINDOWS. Имею опыт установки и настройки FreeBSD и RED HAT LINUX. Собран, опрятен, аккуратен, исполнителен. Постоянно стремлюсь к самосовершенствованию. Легко обучаем. Не пью, не курю, мастер спорта по РБ, чемпион ВДВ 2006 г. Отслужил в армии(2 года срочной, и контракт). Город: Тюмень Возраст: 24 лет Пол: Мужской Опыт работы: 2 года Соискатель: Нагибин Георгий Степанович

Заявки фрилансеров

merax
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад

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