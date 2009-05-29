Программа на СИ

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки161 просмотр

Нужно реализовать три математических алгоритма по формированию оптимального портфеля акций

надо написать на с++ или с# или ДЕЛФИ

срок сдачи 1 июня

описана математика алгоритмов и есть реализация на вба

http://ifolder.ru/12306328

Delphi
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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