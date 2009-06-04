Небольшая программа на ООП C#

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Завершен11 заявок444 просмотра

Надо написать консольную программу на C#, для управления футбольной командой (для курсовой работы, учим объектно-ориентированное программирование)

Функционал:

1. Управление игроками (добавления,удаления,редактирования)

2. Управление играми (добавления,удаления,редактирования)

3. Управление стадионами (добавления,удаления,редактирования)

4. Поиск

(для игроков, игр, стадионов должен быть отдельный класс)

Интерфейс должен быть командным (тоесть навигация по меню через ввод команды (например 1 для добавления записи, 2 для редактирования и т.д))

Данные должны сохранятся в файле

Более подробное задание прикрепил в формате .doc !

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Бюджет не большой. Делайте ваши предложения

16 лет назад
uagmaster
Андрей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Хороший специалист. Справился на отлично
спасибо за работу

Заявки фрилансеров

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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