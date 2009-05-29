Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже). Поиск улицы проходит. Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска ...
C#, функция для разбора реквизитов через regexp
Нужно сделать функцию, которая принимает текст с реквизитами организации в виде строки и возвращает объект со следующими полями (смотрите ниже).
Такая функция уже реализована в программе отсюда: http://www.visualdata.ru/products/56.html (смотреть заголовок
Автоматизированный разбор произвольного текста), надо ее попытаться максимально близко воспроизвести, используя как примеры реквизитов приложенные к этому заданию, так и примеры указанные по ссылке выше.
Если вы не знакомы с регулярными выражениями, то лучше не браться за это задание.
Наименование
Руководитель
Действует на основании (для ООО - обычно Устава или Доверенности № от какой-то даты), для ИП - надо
возвращать "свидетельства о регистрации" и номер и дату св-ва о регистрации.
ИНН
КПП
ОГРН/ОГРИП
Банк
Р\С
К\С
БИК
город банка
Фактический адрес
Юридический адрес
Почтовый адрес
Имейл
Сайт
Телефон
Адреса надо возвращать в виде отдельного объекта с полями Индекс, населенный пункт, адрес
Я не ожидаю, что эта функция будет на 100% все реквизиты выбирать, но из приложенных реквизитов она должна выбирать максимум информации. И еще важно, чтобы % ошибок, когда вместо одного поля выдается другое (например, вместо ИНН выдается КПП) был как можно меньше. Пишите сроки, цены, и мысли по реализации (можно приватом) - чтобы я понял, что вы думающий человек, и задание понимаете, а в идеале не просто понимаете, а знаете как его сделать наилучшим образом.
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