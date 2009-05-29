Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже). Поиск улицы проходит. Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска ...
Нужна программа на подобие GS
Нужна программа на подобие GS. Либо скрипт.
GOLD SERFER
Программа служит для автоматического сёрфинга сайта Одноклассники.ру
Возможности:
(+)Программа автоматически просматривает анкеты пользователей, тем самым занося анкету в список "Мои гости" у пользователей.
(+)Возможность задавать интервал просмотра, количество просмотров, удаление.
(+)Сворачивание и последующее отображение статистики в трее.
(+)Небольшая нагрузка на процессор.
(+)Программа имеет приятный дизайн.
Главное преимущество и для чего сама программа:
Большое количество людей смотрит раздел "Мои гости" и просматривают "раскручиваемую анкету", а на ней можно разместить рекламу, ссылки и т.д.
Если кто возьмется пишите в ICQ 199795924
Заявки фрилансеров
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