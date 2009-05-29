Нужна программа на подобие GS. Либо скрипт.

GOLD SERFER

Программа служит для автоматического сёрфинга сайта Одноклассники.ру

Возможности:

(+)Программа автоматически просматривает анкеты пользователей, тем самым занося анкету в список "Мои гости" у пользователей.

(+)Возможность задавать интервал просмотра, количество просмотров, удаление.

(+)Сворачивание и последующее отображение статистики в трее.

(+)Небольшая нагрузка на процессор.

(+)Программа имеет приятный дизайн.

Главное преимущество и для чего сама программа:

Большое количество людей смотрит раздел "Мои гости" и просматривают "раскручиваемую анкету", а на ней можно разместить рекламу, ссылки и т.д.

Если кто возьмется пишите в ICQ 199795924