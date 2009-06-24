Консольный локальный чат на С++

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок508 просмотров

Нужен консольный клиент-серверный чат на плюсах, с поддержкой до 10 (включительно) клиентов и методом сжатия данных Шеннона-Фано, с запросом имени(ника) при входе, возможностью просмотра кто находится в сети и выбора собеседника.возможно с 2мя статусами пользователей т.е. занят и свободен, когда пользователь говорит с кем то - статус занят, к нему никто больше не подключается...соответственно по окончании разговора, после дисконнекта - статус меняется на свободен..

с предложениями и с вопросами обращаться в icq 266-852-686, т.к. тут бываю редко

актуально 2-3 дня со дня опубликования

16 лет назад
sergey24428
Серёга 
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
Поставленная задача была выполнена на отлично, вовремя! Рекомендую!
Отличный заказчик. Приятный в общении. Никаких задержек с оплатой. Рекомендую

Заявки фрилансеров

keenua
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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