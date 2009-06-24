Консольный локальный чат на С++

Нужен консольный клиент-серверный чат на плюсах, с поддержкой до 10 (включительно) клиентов и методом сжатия данных Шеннона-Фано, с запросом имени(ника) при входе, возможностью просмотра кто находится в сети и выбора собеседника.возможно с 2мя статусами пользователей т.е. занят и свободен, когда пользователь говорит с кем то - статус занят, к нему никто больше не подключается...соответственно по окончании разговора, после дисконнекта - статус меняется на свободен..

с предложениями и с вопросами обращаться в icq 266-852-686, т.к. тут бываю редко

актуально 2-3 дня со дня опубликования