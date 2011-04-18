IgorTsapko

Игорь Цапко IgorTsapko

 
37 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
C# (.NET)
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Отзывы заказчиков
sozland
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$30
8 баллов
9 лет назад
Программа работающая с Fainrider №9 и exel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Диплом и отчет по практике Информационные системы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сравнение строк в экселе. C#
Очень понравилась реализация проекта. Рекомендую. Спасибо
Отличный заказчик, рекомендую всем - точно знает чего хочет, приятен в общении, своевременная оплата. Хотелось бы продолжить сотрудничество. Спасибо!
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whitemage
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Прослушка порта C#
Исполнитель выполнил задачу, приятен в общении, рекомендую. Буду в будущем обращаться!
Отличный заказчик, четко понимает что хочет получить на выходе, технически подкован, одним словом - приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Win-32 приложение. Примерка колес на автомобиль.
Исполнитель хороший. Профессионал. Жаль, что я сначала не выяснил тонкости платформы. Пришлось на середине прерывать работу из-за особенностей платформы.
Отличный заказчик и просто приятный человек. Всегда на связи, четкое задание, своевременная оплата. Спасибо!
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