Игорь Цапко IgorTsapkoIgorTsapko
37 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Портфолио
- Проверка сайта на уникальность237 просмотров
- Просмотр и сравнение тегов страниц сайта324 просмотра
- Определение ТИЦ доменов347 просмотров
- Сравнение документов Word276 просмотров
- Программа для формирования прайс-листа313 просмотров
- Генератор запросов к ПС Yandex.ru и Mail.ru243 просмотра
- Программа для перевода web-сайтов265 просмотров
- Верстальщик222 просмотра
- Главатор252 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилась реализация проекта. Рекомендую. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую всем - точно знает чего хочет, приятен в общении, своевременная оплата. Хотелось бы продолжить сотрудничество. Спасибо!
$8
10 баллов
13 лет назад
Исполнитель выполнил задачу, приятен в общении, рекомендую. Буду в будущем обращаться!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко понимает что хочет получить на выходе, технически подкован, одним словом - приятно работать. Рекомендую!
$40
10 баллов
14 лет назад
Исполнитель хороший. Профессионал. Жаль, что я сначала не выяснил тонкости платформы. Пришлось на середине прерывать работу из-за особенностей платформы.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто приятный человек. Всегда на связи, четкое задание, своевременная оплата. Спасибо!