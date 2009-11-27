Требуется программа на C#

Нужна программа для анализа сайтов.

Задача программы:

В окошко вбиваем адрес сайта, программа в несколько потоков ходит по сайту, собирает внутренние страницы. Строит список страниц. При дабл клике на страницу в новом окошке открывает сводную информацию по странице.

Для каждой страницы получает содержимое тегов H1-H6, META keywords, Meta-description, Title.

Если на каких то страницах одинаковые значения - то подсвечивает страницы красным.

Должна быть возможность фильтровать страницы. Допустим можно будет в настройках указать:

forum.site.ru/* - пропускать все что находится на forum.site.ru

site.ru/forum/* пропускать все что на site.ru/forum/

/*.php - пропускать все php файлы

и тд.

Так же рассмотрю написание программы на любом другом языке.