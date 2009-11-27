Требуется программа на C#

Есть ПО написанное из исходников (vs 2008 с++) http://www.geopainting.com/ru Для его выпуска необходимы некоторые изменения по указанному ТЗ Требования: с++ сделать быстро и хорошо :) работы приблизительно на 2 недели в дальнейшем рассматривается вопрос о поддержке этого ПО - новые версии. От ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа для анализа сайтов.
Задача программы:
В окошко вбиваем адрес сайта, программа в несколько потоков ходит по сайту, собирает внутренние страницы. Строит список страниц. При дабл клике на страницу в новом окошке открывает сводную информацию по странице.
Для каждой страницы получает содержимое тегов H1-H6, META keywords, Meta-description, Title.
Если на каких то страницах одинаковые значения - то подсвечивает страницы красным.
Должна быть возможность фильтровать страницы. Допустим можно будет в настройках указать:
forum.site.ru/* - пропускать все что находится на forum.site.ru
site.ru/forum/* пропускать все что на site.ru/forum/
/*.php - пропускать все php файлы
и тд.
Так же рассмотрю написание программы на любом другом языке.
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