Работа с браузерами

Есть ПО написанное из исходников (vs 2008 с++) http://www.geopainting.com/ru Для его выпуска необходимы некоторые изменения по указанному ТЗ Требования: с++ сделать быстро и хорошо :) работы приблизительно на 2 недели в дальнейшем рассматривается вопрос о поддержке этого ПО - новые версии. От ...