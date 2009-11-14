Многопотоковая программа на C#

Требуется разработать небольшое приложение на С#. Основная функция - многопотоковость. Может запускать сразу любое количество потоков. В каждом потоке - загружать страничку из интернета по заданному ЮРЛ через прокси.

Исходные данные - список прокси (может быть несколько тысяч штук), список юрл. Каждая отдельная задача - со своим списком юрлов в отдельном файле. Программа берет первый список юрлов. Создает колическтво потоков, равное количеству прокси. Если результат получен, поток помечает урл как обработанный, иначе отмечает прокси как несработавший. меняет прокси и повторяет попытку. Когда все урл помечены как обработаны, считаем что задача решена. Упорядочиваем прокси по количеству несработанных случаев и переходим к следующей задаче из следующего файла.

Это суть задачи. Некоторые мелочи будут в ТЗ выбранному исполнителю.