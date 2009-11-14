Программа расчета биоритмов

Нужно написать красивенькую программу для вычисления биоритмов и еще пары формул по этой же теме.

В принципе программа очень легкая.

Подробности будут выбранному исполнителю.

Особое пожелание - программа должна быть с очень красивым интерфейсом ))))

ПОЯСНЕНИЕ - программ таких довольно много, но нужно сделать уникальную для дипломного проекта хорошей знакомой. На уникальность она будет проверяться.

Желательно чтобы человек был из Киева - если нет, то тогда предоставил письменное описание кода программы.

Пока вроде все, если что вспомню - добавлю ;)))))