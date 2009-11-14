Программа расчета биоритмов

$50
Прикладное ПОЗакрыт21 заявка570 просмотров
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Нужно написать красивенькую программу для вычисления биоритмов и еще пары формул по этой же теме.

В принципе программа очень легкая.

Подробности будут выбранному исполнителю.

Особое пожелание - программа должна быть с очень красивым интерфейсом ))))

ПОЯСНЕНИЕ - программ таких довольно много, но нужно сделать уникальную для дипломного проекта хорошей знакомой. На уникальность она будет проверяться.

Желательно чтобы человек был из Киева - если нет, то тогда предоставил письменное описание кода программы.

Пока вроде все, если что вспомню - добавлю ;)))))

14 лет назад
Anna_na
Анна 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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