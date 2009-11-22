Прога для сбора и систематизации файлов.

Есть сайт файлового архива на php + mysql. Файлы имеют название, описание, тип и разложены по древовидной структуре каталогов.

Нужна прога под win для сбора и сортировки файлов на локальном компе с последующей заливкой на сайт.

Примерная схема работы:

1) создается каталог, если нужного еще нет

2) добавляются в него файлы с описанием

3) когда файлов наберется достаточно, они выгружаются из проги, описания выгружаются в mysql дамп.

4) все в ручную заливается на сайт

В предложениях пишите на каком языке будете писать и какую бд использовать. Желательно использовать какую нибудь внешнюю бд, чтобы иметь прямой доступ к данным. Например прога на делфи, которая все данные и файлы будет запихивать в mdb (базу ms access).