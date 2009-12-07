Персонально Рачеев Александр (fixxer)

Второй раз работаю с Александром. Очень тактичен в общении и приятный человек. Отдельное хочется обратить внимание на его работу - его программы это произведение искуства. Он четко продумывает детали, благодаря этому в программе нет ошибок, работает она быстро, а пользоватся ей удобно. Спасибо вам. Буду обращаться еще