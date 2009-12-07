Персонально Рачеев Александр (fixxer)

$25
Прикладное ПОЗавершен1 заявка222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реализовать следующие 2 программы

1)

Определить спецификации классов для реализации агрегата и его и тератора который реализует возможность имзенения алгоритма поиска следующего элемента во время выполнения программы. Использовать шаблоны

Iterator, Factory Method, Strategy.

2) Определить спецификации классов для строителя дерева разбора составного выражения с кавычками

<::=<простое выражение=""> |

<::=<константа> |

<::=(<число>)

<::=(<имя>)

<::=(<выражение>

<::=+|-|*| <="" p="">

на основании его символьного представления. использовать шаблон Builder.

14 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
fixxer
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
2 дня
Второй раз работаю с Александром. Очень тактичен в общении и приятный человек. Отдельное хочется обратить внимание на его работу - его программы это произведение искуства. Он четко продумывает детали, благодаря этому в программе нет ошибок, работает она быстро, а пользоватся ей удобно. Спасибо вам. Буду обращаться еще
Все ок, без особенностей
  • Похожие заказы

  • Загрузочное Logo в программе сделать (Delphi)

    Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы. Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 1С ЗиУП Реализовать дополнительные виды начисления

    Требуется реализовать дополнительные основные начисления, такие как 13 зарплата и сдельная оплата труда. Все это возможно уже реализовано в конфигурации, но требуется компетентный человек в конфигурации. Пишите ваши цены и сроки, будем рады сотрудничать.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • CDM (complex of development of memory)

    $100

    Программа предназначена для тестирования и развития памяти. Включает в себя базу в которой должны сохранятся данные о каждом пользователе: логин, пароль, какие тесты и упражнения прошел данный пользователь, вывод результата на график(начальный уровень, промежуточный и конечный).Также ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматизатор действий в готовой программе

    $2500

    Есть готовая лицензионная программа, автор не хочет её дорабатывать или продать исходники. Описываю задачу в общих чертах. В программе есть кнопка она открывает окошко, в которое надо вбивать текст и нажимать кнопку. Надо делать это много раз. Можно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание DVD с копией сайта

    Есть сайт-фотогалерея на движке 4images, более 10К фото, общей емкостью под 4 Gb. Локальная копия всех фото сайта + копия БД имеется. Требуется сделать "офф-лайн" копию сайта в виде DVD-диска, т.е. на выходе мы должны иметь ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг HTML Dom Программа снятия данных с сайтов.

    Программа снятия данных с сайтов , нa .Net Программа сканирует сайт, DOM , переходит по линкам и снимает информацию. Сфера применения дайжест продуктов или услуг. Пример примемемия . У нас есть каталог товаров с разных ...

    HTML
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подхачить браузер

    Во время работы и посещения различных сайтов у разработчиков сайтов есть возможность считать данные о системе посетителя используя javascript. Недавно народ начал поднимать тему как идентифицировать PC (если он катается по стране к примеру), ввели ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад