fixxer

Александр Рачеев fixxer

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Mature Java Expert

Разработка прикладного ПО

- JavaSE: Core, Multithreading, Swing, SWT, JFace, Eclipse RCP

- JavaEE: Servlets, JSP, Velocity, Portlet, Spring MVC, Struts, Struts 2, GWT, Spring, EJB, JPA, Hibernate, JBoss, Tomcat

- Scala, Akka, Play

- Kafka, Spark

- HTML, CSS, JavaScript, JQuery

- Oracle

- MySQL

- MS SQLServer

JavascriptMySQLOracleHTMLCSSjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Персонально Рачеев Александр (fixxer)
Второй раз работаю с Александром. Очень тактичен в общении и приятный человек. Отдельное хочется обратить внимание на его работу - его программы это произведение искуства. Он четко продумывает детали, благодаря этому в программе нет ошибок, работает она быстро, а пользоватся ей удобно. Спасибо вам. Буду обращаться еще
Все ок, без особенностей
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LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Ява + база данных
Доволен сотрудничеством. Профессионален. Рекомендую. Спасибо
Положительные ощущения. Готов продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Ameliti
Германия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
$7
10 баллов
14 лет назад
[Java] Подправить небольшой апплет
Очень хороший программист, работу сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Четкое задание, беспроблемное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
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iggerman
Igor German 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Доделать GUI приложение на java (Swing)
Александр настоящий гуру. сделал всё на высшем уровне и очень быстро. Рекомендую всем его всем как классного профессионала.
Работа заняла чуть больше чем планировалась, но заказчик внял разумным аргументам. Был на связи, быстро и четко тестировал промежуточные результаты.
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Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Требуется написать ряд класов пустышек (JAVA)
Крутой программист. Быстро сделал 2 программы используя метод патерного проектирования. Сразу видно, человек профи в своем деле, обладает аналитическим мышлением и отлично разбирается в ООП. Всегда на связи, вежлив и тактичен в общении
Все четко, без проблем
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