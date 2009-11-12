Mature Java Expert
Разработка прикладного ПО
- JavaSE: Core, Multithreading, Swing, SWT, JFace, Eclipse RCP
- JavaEE: Servlets, JSP, Velocity, Portlet, Spring MVC, Struts, Struts 2, GWT, Spring, EJB, JPA, Hibernate, JBoss, Tomcat
- Scala, Akka, Play
- Kafka, Spark
- HTML, CSS, JavaScript, JQuery
- Oracle
- MySQL
- MS SQLServer
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Портфолио
- Модуль финансовых графиков и технического анализа218 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Второй раз работаю с Александром. Очень тактичен в общении и приятный человек. Отдельное хочется обратить внимание на его работу - его программы это произведение искуства. Он четко продумывает детали, благодаря этому в программе нет ошибок, работает она быстро, а пользоватся ей удобно. Спасибо вам. Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Все ок, без особенностей
$15
10 баллов
14 лет назад
Доволен сотрудничеством. Профессионален. Рекомендую. Спасибо
Ответный отзыв
Положительные ощущения. Готов продолжить сотрудничество.
$7
10 баллов
14 лет назад
Очень хороший программист, работу сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое задание, беспроблемное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
14 лет назад
Александр настоящий гуру. сделал всё на высшем уровне и очень быстро. Рекомендую всем его всем как классного профессионала.
Ответный отзыв
Работа заняла чуть больше чем планировалась, но заказчик внял разумным аргументам. Был на связи, быстро и четко тестировал промежуточные результаты.
$25
10 баллов
14 лет назад
Крутой программист. Быстро сделал 2 программы используя метод патерного проектирования. Сразу видно, человек профи в своем деле, обладает аналитическим мышлением и отлично разбирается в ООП. Всегда на связи, вежлив и тактичен в общении
Ответный отзыв
Все четко, без проблем