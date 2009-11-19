[Java] Подправить небольшой апплет

$6
ПрочееЗавершен3 заявки173 просмотра
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Добрый день!

Есть маленький Java апплет, который работает, но необходимо его немного переделать в более обьектно орентированый подход (части кода вынести в отдельные методы). И еще необходимо нарисовать три диаграммы по этому апплету:

1. class diagram

2. use case diagram

3. sequence или activity diagram

Код вышлю, и если необходимо еще могу выслать текст самого задания по которому написан апплет.

14 лет назад
Ameliti
Германия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
fixxer
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$7
1 день
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