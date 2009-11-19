[Java] Подправить небольшой апплет

Добрый день!

Есть маленький Java апплет, который работает, но необходимо его немного переделать в более обьектно орентированый подход (части кода вынести в отдельные методы). И еще необходимо нарисовать три диаграммы по этому апплету:

1. class diagram

2. use case diagram

3. sequence или activity diagram

Код вышлю, и если необходимо еще могу выслать текст самого задания по которому написан апплет.