Общая задача: необходимо стримить непрерывным потоком видео из файлов(кусками по n-минут, например 10) в формате MPEG-2 TS через Windows Media Encoder 9

Единственной известной мне возможностью это сделать является написание DirectShow filter (video capture source)'а, который будет заниматься чтением, распарсиванием файлов. Это от вас и требуется.

Требования:

- на вход фильтр должен принимать директорию в которой хранится постоянно пополняющийся набор файлов (новый файл появляется раз в N минут)

- чтение файлов происходит в порядке возрастания даты

- размер файлов может различаться

- формат файлов – MPEG 2 TS

- разрешение и битрейт файлов не будут меняться в процессе работы encoder'а, но фильтр должен динамически определять их при запуске

- mpeg-2 ts файлы кроме видео содержат ещё и аудио-поток, который тоже должен попадать в windows media encoder

- ОС: windows 2003 server

- файлы будут биться по времени а не по размеру

- предполагаемый размер файлов: 500 – 1000 мб (20-40 мин)

- предполагается что система будет работать непрерывно месяцами и вобще не должна валиться

- устаревшие видеофайлы будут удаляться через несколько часов/дней сторонними программами и фильр это не должно беспокоить