Нужно по yml помощь

Ищу специолистов в данной сфере. Более подробней обьясню в icq - 552477777.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
мне на Яндекс маркет нужно выгрузить товары(штук 10) в YML
товары уже оставлены!
нужно по yml помочь
Icq 311023355
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