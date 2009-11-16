Нужно по yml помощь

$5
ПрочееЗавершен3 заявки176 просмотров
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Добрый день

мне на Яндекс маркет нужно выгрузить товары(штук 10) в YML

товары уже оставлены!

нужно по yml помочь

Icq 311023355

14 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный человек! Многое может и бысто делает. Советую!
С постановкой задачи и оплатой полный порядок. Рекомендую к сотрудничеству.
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