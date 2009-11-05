P-CAD. Создать библиотеку компонентов

Нужна поддержка 3х сайтов. два сайта на обычном html и php один на joomla. (+ знание системы, возможность установить, дописать или исправить модуль в ней) Исполнительность, исполнение работы в краткие сроки. Нужно быть в онлайн с утра до вечера. Загрузка ...