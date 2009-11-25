Ява + база данных

$20
Прикладное ПОЗавершен3 заявки240 просмотров
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На основе имеющихся проектов,файлов сделать следующее:

создать 2 таблички в базе данных,связанных по одному ключу или полю,например user- adress.

Из JDBS обращаемся к табличке, достаём юзера вывод на web.

3 странички (3 ссылки):

1я- запись в базу;

2я вывод на web- с помощью servlet;

3я вывод на web- с помощью JSP.

Должны быть ещё реализованы кнопка записи данных в базу и кнопка показа данных из базы.

срок 5 дней

имеющиеся проекты во вложении

eclipse с jdk-1_5 пишем , в качестве сервера используем jboss-4.2.2.GA

14 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
fixxer
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
2 дня
Доволен сотрудничеством. Профессионален. Рекомендую. Спасибо
Положительные ощущения. Готов продолжить сотрудничество.
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