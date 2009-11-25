Ява + база данных

Нужны расширения для Chrome(*.crx) (работы с файлами на локальном диске.) оставляйте ICQ для быстрой связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе имеющихся проектов,файлов сделать следующее:
создать 2 таблички в базе данных,связанных по одному ключу или полю,например user- adress.
Из JDBS обращаемся к табличке, достаём юзера вывод на web.
3 странички (3 ссылки):
1я- запись в базу;
2я вывод на web- с помощью servlet;
3я вывод на web- с помощью JSP.
Должны быть ещё реализованы кнопка записи данных в базу и кнопка показа данных из базы.
срок 5 дней
имеющиеся проекты во вложении
eclipse с jdk-1_5 пишем , в качестве сервера используем jboss-4.2.2.GA
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо написать дипломный программный продукт "АРМ стоматолога" С++ Наиболее подходящий аналог - http://dental-ss.at.ua/ В данный момент пытаюсь сама написать его, но для страховки намерена буду обратится за помощью. После 30.11.2009г. буду знать наверняка)) Зараннее спасибо за все предложения!!! ТЗ для ...Завершен14 лет назад
- $500
Краткое описание задачи: Необходимо создание программы по учету поступления пациентов, перемещения пациентов между отделениями, и ведение статистической отчетности. Платформа: Delphi 7.0 + MS SQL Server 2005. Отчеты делаются в фастрепорте 4.0, для гридов используется ehlib 3.6. ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Требуется переработка opensource-рэйтрейсера Yafaray (www.yafaray.org) c использованием возможностей среды OpenCL (http://www.khronos.org/opencl/). Все операции которые нагружают ЦП перевести на использование многопроцессорных возможностей, которые дает OpenCL. В качестве аппаратной части предполагается использование некоторого множества карт NVidia GeForce ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно реализовать метод Мамдани (нечеткая логика) на delphi. Входные данные: балл психологической адекватности для первого и для второго человека, IQ для первого и для второго человека. Даны правила: П1: если А1>А2 и IQ1>IQ2 то первый ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется написать программу(или скрипт) для перетягивания с wordpress на ucoz. Если учесть что на том сайте, с которого мы будем перетягивать, стоит стандартный шаблон. Есть доступ к админке сайта и mysql базе.(Варианты реализации - либо ...Завершен14 лет назад
Необходимо дописать программу (простую), которая использует регулярные выражение (модуль PerlRegEx.pas). Костяк уже есть. Просто не хватает времени и знаний ) Есть аналогичный исходник (работающий), но в котором используется другой модуль для регулярных выражений (DIRegEx). Просто необходимо заменить ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть проект, написанный на Visual C++, прилагаются исходники. Нужно его немного модернизировать. Всего 4 изменения. Аська 493779346Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать PACS систему. Такую как http://www.makhaon.com/index.php?lng=ru&p=download (mpacs_2.8_demo.exe) . писать можно на любом языке, но только свое - ничего чужого. Также необходимо объяснить всю программу в конце, поскольку это курсовая работа, которую необходимо будет защитить. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Для повышения безопасности компьютера, который управляется только удаленно нужно сделать программу-блокатор локально подключенных мыши и клавиатуры (через USB и стандартные входы). При этом удаленный курсор и клавиатура RAdmin'а должны работать. Если есть возможность, также можно ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад