Требуется переработка Yafaray

Требуется переработка opensource-рэйтрейсера Yafaray (www.yafaray.org) c использованием возможностей среды OpenCL (http://www.khronos.org/opencl/). Все операции которые нагружают ЦП перевести на использование многопроцессорных возможностей, которые дает OpenCL. В качестве аппаратной части предполагается использование некоторого множества карт NVidia GeForce или ATI Radeon или любых других, которые соответствуют стандарту OpenCL. При этом рендерер должен сохранить всю интерфейсную функциональность, которую имеет сейчас как плагин для Blender. Исходники рендерера - в SVN.

OS - Ubuntu Linux (желательно) или Mac OS X

SDK - на выбор:

- NVIDIA OpenCL SDK - http://developer.nvidia.com/object/get-opencl.html

- ATI OpenCL SDK - http://developer.amd.com/gpu/ATIStreamSDKBetaProgram/Pages/default.aspx

У исполнителей предполагается опыт программирования в C/C++ и Python и математические способности.

Необходимы навыки работы с SVN (Subversion)

Планируются этапы:

- изучение задачи, согласование Т/З

- программирование

- тестирование

После успешного решения задачи возможно долговременное сотрудничество по развитию проекта.

Предлагайте сроки и бюджет.