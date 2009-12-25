Написать программный продукт "АРМ стоматолога"

Необходимо написать дипломный программный продукт "АРМ стоматолога" С++

Наиболее подходящий аналог - http://dental-ss.at.ua/

В данный момент пытаюсь сама написать его, но для страховки намерена буду обратится за помощью.

После 30.11.2009г. буду знать наверняка))

Зараннее спасибо за все предложения!!!

ТЗ для ПП "АРМ стоматолога":

1. Введение

1.1. Наименование программы

Наименование программы: "Авоматизированное рабочее место врача-стоматолога"

1.2. Назначение и область применения

Программа предназначена для автоматизации рабочего места стоматолога: оптимизация сеанса лечения, рассчет стоимости услуг, организация графика работы врачей и записи на прием.

2. Требования к программе

2.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

2.1.1. Запароленый вход в программу для каждого врача. Возможность регистрации нового врача.

2.1.2. Создание электронной истории болезни (ЭИБ) пациента: общая информация о пациенте, информация о лечении пациента, загрузка снимка зуба.

2.1.2.1. Работа з зубной формулой: выбор больного зуба, отображение его на ЗФ, описание анамнеза, жалоб и диагноза, соответствующих МКБ-10.

2.1.3. Поиск в БД пациентов и работа с уже существующей ЭИБ.

2.1.4. Запись на прием к врачу.

2.1.5.Организация графика работы врачей.

2.1.6. Рассчет стоимости услуг за сеанс. Возможность корректировки услуг и стоимости.

2.1.7. Составление журнала больничных листов.

2.1.8. Возможность распечатки отчетов и выписок.

2.1.9. Выбор оптимального метода лечения (справочник) : выбор диагноза по МКБ-10 и соостветственно показ информации о симптомах и рекомендации в лечении.

Требования к организации входных данных: защита системы от ввода некорректных данных.

Требования к организации выходных данных: должны выводится в виде, удобном для пользователей - история болезни, счета за услуги, выписки и отчеты.

Требования к временным характеристикам: данные о пользователях и результаты сеансов лечения хранятся в базе данных.

2.2. Требования к надежности

2.2.1. Требования к обеспечению надежного функционирования программы

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

а) организацией бесперебойного питания технических средств;

б) защита от ошибочных действий пользователей.

2.2.2. Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать 30-ти минут при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановки программных средств.

2.2.3. Отказы из-за некорректных действий пользователей системы

При разработке программы должна быть исключена возможность действий оператора, способных привести к сбою системы.

3. Условия эксплуатации

3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации

3.2. Требования к квалификации и численности персонала

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно составлять не менее 2 штатных единиц — системный администратор и конечный пользователь программы — оператор. Системный администратор должен иметь высшее профильное образование и сертификаты компании-производителя операционной системы. В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

а) задача поддержания работоспособности технических средств;

б) задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных программных средств — операционной системы;

в) задача установки (инсталляции) программы.

г) задача создания резервных копий базы данных.

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

3.3.1. В состав технических средств должен входить IВМ-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), выполняющий роль сервера, включающий в себя:

3.3.1.1. процессор Pentium-2.0Hz, не менее;

3.3.1.2. оперативную память объемом, 1Гигабайт, не менее;

3.3.1.3. HDD, 40 Гигабайт, не менее;

3.3.1.4. операционную систему Windows 2000 Server или Windows 2003;

3.3.1.5. операционную систему Windows 2000 Server или Windows 2003;

3.3.1.6. Microsoft SQL Server 2000 (? в зависимости от языка программирования)

3.4. Требования к информационной и программной совместимости

3.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения

База данных работает под управлением Microsoft SQL Server. Используется много поточный доступ к базе данных. Необходимо обеспечить одновременную работу с программой с той же базой данной модулей экспорта внешних данных

3.4.1.1. Требования к запросам пользователей данных из базы

Пользователи и администраторы работают с базой данных через интерфейс.

Администраторы системы должны иметь возможность редактировать таблицы (добавление, редактирование)

Пользователи системы должны иметь возможность производить поиск по БД, просматривать детальную информацию по каждому результату выборки

3.4.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Разработка ПП "АРМ стоматолога" на C++ с организацией БД в Microsoft SQL Server.

3.4.3. Требования к защите информации и программ

Разграничение доступа пользователей к функциям системы..

4. Требования к программной документации

4.1. Предварительный состав программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

4.1.1. техническое задание;

4.1.2. программу и методики испытаний;

4.1.3. код программы.

5. Технико-экономические показатели

5.1. Экономические преимущества разработки

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитываются.

6. Стадии и этапы разработки

6.1. Стадии разработки

Разработка должна быть проведена в три стадии:

1. разработка технического задания;

2. рабочее проектирование;

3. внедрение.

6.2. Этапы разработки

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания.

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ:

1. разработка программы;

2. разработка программной документации;

3. испытания программы.

На стадии внедрения должен быть выполнен этап разработки подготовка и передача программы.

6.3. Содержание работ по этапам

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

1. постановка задачи;

2. определение и уточнение требований к техническим средствам;

3. определение требований к программе;

4. определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё;

5. согласование и утверждение технического задания.

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программы.

На этапе разработки программной документации должна быть выполнена разработка программных документов в соответствии с требованиями к составу документации.

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ:

1. разработка, согласование и утверждение и методики испытаний;

2. проведение приемо-сдаточных испытаний;

3. корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах Заказчика.

7. Порядок контроля и приемки

7.1. Виды испытаний

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте Заказчика в оговоренные сроки.

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной Исполнителем и согласованной Заказчиком Программы и методик испытаний.

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель документируют в Протоколе проведения испытаний

7.2. Общие требования к приемке работы

На основании Протокола проведения испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком подписывает Акт приемки-сдачи программы в эксплуатацию