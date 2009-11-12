Программа на delphi

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Нужно реализовать метод Мамдани (нечеткая логика) на delphi.
Входные данные: балл психологической адекватности для первого и для второго человека, IQ для первого и для второго человека.
Даны правила:
П1: если А1>А2 и IQ1>IQ2 то первый кандидат лучше
П2: если А2>А1 и IQ2>IQ1 то второй кандидат лучше
П3: если А1>А2 и IQ1
П4: если А1IQ2 то первый кандидат лучше
В результате программа говорит кто лучше. В тексте небольшие комментарии.
Те, кто не знает что такое метод Мамдани – просьба не писать.
Нужно сделать сегодня, как можно быстрее.
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