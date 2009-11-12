Программа на delphi

Нужно реализовать метод Мамдани (нечеткая логика) на delphi.

Входные данные: балл психологической адекватности для первого и для второго человека, IQ для первого и для второго человека.

Даны правила:

П1: если А1>А2 и IQ1>IQ2 то первый кандидат лучше

П2: если А2>А1 и IQ2>IQ1 то второй кандидат лучше

П3: если А1>А2 и IQ1

П4: если А1IQ2 то первый кандидат лучше

В результате программа говорит кто лучше. В тексте небольшие комментарии.

Те, кто не знает что такое метод Мамдани – просьба не писать.

Нужно сделать сегодня, как можно быстрее.