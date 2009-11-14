Delphi 7.0 + MS SQL Server 2005 проект

Краткое описание задачи:

Необходимо создание программы по учету поступления пациентов, перемещения пациентов между отделениями, и ведение статистической отчетности.

Платформа: Delphi 7.0 + MS SQL Server 2005.

Отчеты делаются в фастрепорте 4.0, для гридов используется ehlib 3.6.

Проект выполняется как отдельная программа, но в будущем возможно будет интегрирован с другим проектом, поэтому отклонения в используемых компонентах/платформе нежелательны.

К проекту прикреплен .doc файл с черновиком ТЗ. В черновике имеет смысл обратить внимание на разделы:

1. Описание таблиц

2. "Основная форма" (там есть скриншот как примерно должна выглядеть основная форма).

Очевидно, что ТЗ будет еще дорабатываться, но имеющегося ТЗ достаточно, чтобы оценить объем работ.

Коротко описание: есть клиника, в клинику поступают пациенты. Пациент может госпитализироваться несколько раз. Поступивший пациент может несколько раз перемещаться между отделениями. Если не считать всяких разных справочников, то предполагается одна основная форма для ввода данных.

Далее на основании введенных данных делается около 10 отчетов (сейчас перечислено 12). Вместе с финальной версией ТЗ будут предоставлены сканы отчетов, пока - только текстовые описания. Некоторые отчеты надо делать "дословно", с сохранением размещения колонок, и т.п. (предположительно 50% отчетов), для некоторых - достаточно чтобы можно было прочитать данные.

После представления финального ТЗ и начала работ, допускаются корректировки, но эти корректировки не должны увеличивать объем работ более чем на 20% от исходного ТЗ.

Предполагается стоимость проекта от 10000 до 20000р. Просьба указывать точную стоимость работ. Мне кажется, что текущего ТЗ достаточно для понимания объема работы, но после получения финальной версии ТЗ у Вас будет возможность скорректировать цену.

Оплата предпочтительна WMR, в случае если форма оплаты другая - просьба прокомментировать.

Оплата предполагается в два этапа, 80% после сдачи проекта, и 20% - после завершения тестовой эксплуатации, которая продлится до 1 февраля.

Если пожелания по оплате - можно обсудить.

Желательный срок выполнения работ после получения финальной версии ТЗ - 1-2 недели.

PS. Вот интересно, почему http://www.weblancer.net/projects/154605.html стоит 100$ ? Может я чего не понимаю - мне кажется что он сопоставим по объему работ с моим проектом ? Это не значит, что я собираюсь искать исполнителя за 100$, просто интересно.