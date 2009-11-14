Расширения для Chrome(*.crx)

Необходимо написать дипломный программный продукт "АРМ стоматолога" С++ Наиболее подходящий аналог - http://dental-ss.at.ua/ В данный момент пытаюсь сама написать его, но для страховки намерена буду обратится за помощью. После 30.11.2009г. буду знать наверняка)) Зараннее спасибо за все предложения!!! ТЗ для ...