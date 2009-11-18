Написать программу для аренды авто

Модули: 1. Агент 2. Сервер 3. Выдача Суть задачи. Агенты, установленные на компьютерах, посылают серверу сообщения из журналов событий windows. Фильтры событий регулируются на сервере для каждого клиента. Запись событий происходит в mysql. Выдача происходит по web. Также нужно высылать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать на С++ программу для учета аренды машин.
Вот пример http://www.easyrentpro.com/download.htm
Жду конкретных цен и предложений.
- Похожие заказы
- $650Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Программа предназначена для тестирования и развития памяти. Включает в себя базу в которой должны сохранятся данные о каждом пользователе: логин, пароль, какие тесты и упражнения прошел данный пользователь, вывод результата на график(начальный уровень, промежуточный и конечный).Также ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Есть готовая лицензионная программа, автор не хочет её дорабатывать или продать исходники. Описываю задачу в общих чертах. В программе есть кнопка она открывает окошко, в которое надо вбивать текст и нажимать кнопку. Надо делать это много раз. Можно ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт-фотогалерея на движке 4images, более 10К фото, общей емкостью под 4 Gb. Локальная копия всех фото сайта + копия БД имеется. Требуется сделать "офф-лайн" копию сайта в виде DVD-диска, т.е. на выходе мы должны иметь ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Программа снятия данных с сайтов , нa .Net Программа сканирует сайт, DOM , переходит по линкам и снимает информацию. Сфера применения дайжест продуктов или услуг. Пример примемемия . У нас есть каталог товаров с разных ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать приложение - аналог веб-скрипта http://new.skad.ru/matching/ по функциональности. В основе алгоритма - excel-таблица http://www.skad.ru/download/catalog_primenimosti.xls Кто за сколько возьмется?Прикладное ПО11 заявокЗакрыт14 лет назад
Во время работы и посещения различных сайтов у разработчиков сайтов есть возможность считать данные о системе посетителя используя javascript. Недавно народ начал поднимать тему как идентифицировать PC (если он катается по стране к примеру), ввели ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется простенькая программка. Запускаем EXE-шник, программа обходит все папки, расположенные на одном уровне с exe-шником + все папки на один уровень глубже. Во всех именах папок обоих уровней и именах любых файлов, расположенных во всех ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать программу подобную этой: http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html Планировка ванной комнаты. Мы производим мебель для ванных, ванны и поддоны. сайт www.astraform.ruПрикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен исполнитель который разбирается в SMPP. Нужно установить скрипт для отправки смс на телефоныПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад