Написать программу для аренды авто

Прикладное ПОЗакрыт19 заявок400 просмотров
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Необходимо написать на С++ программу для учета аренды машин.

Вот пример http://www.easyrentpro.com/download.htm

Жду конкретных цен и предложений.

14 лет назад
maindesign
Игорь 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
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