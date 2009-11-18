Массовое переименование файлов и папок

Требуется простенькая программка. Запускаем EXE-шник, программа обходит все папки, расположенные на одном уровне с exe-шником + все папки на один уровень глубже. Во всех именах папок обоих уровней и именах любых файлов, расположенных во всех этих папках, символ пробела заменяется на подчеркивание. После обхода программа сообщает об окончании работы. Всё.