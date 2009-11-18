Массовое переименование файлов и папок

Прикладное ПОЗавершен21 заявка466 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется простенькая программка. Запускаем EXE-шник, программа обходит все папки, расположенные на одном уровне с exe-шником + все папки на один уровень глубже. Во всех именах папок обоих уровней и именах любых файлов, расположенных во всех этих папках, символ пробела заменяется на подчеркивание. После обхода программа сообщает об окончании работы. Всё.

14 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$5
1 день
Программа написана быстро, строго по ТЗ, всё работает как нужно. Спасибо.
Отличный заказчик. Рад сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Система мониторинга рабочих станций windows

    $650

    Модули: 1. Агент 2. Сервер 3. Выдача Суть задачи. Агенты, установленные на компьютерах, посылают серверу сообщения из журналов событий windows. Фильтры событий регулируются на сервере для каждого клиента. Запись событий происходит в mysql. Выдача происходит по web. Также нужно высылать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SMPP протокол

    Нужен исполнитель который разбирается в SMPP. Нужно установить скрипт для отправки смс на телефоны

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка TXT

    $10

    Программа берёт текстовый файл (я его указываю) и разбивает на мелкие текстовые файлы по количеству предложений (я указываю промежуток к примеру 20-60 предложений в каждом файле рандомно). Оставляйте контакты (icq)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программирование для OUTLOOK, VB

    $20

    В форме контакта outlook есть поле КОНТАКТЫ и кнопка в меню ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА. Пишешь в поле КОНТАКТЫ Саша Иванов, нажимаешь на ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА: outlook находит карточку контакта Саши Иванова и ставит вместо введенного текста Саша Иванов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать програмку!

    $10

    Начну из далека. Я являюсь рекламодателем в тизерной сети teasernet и мне постоянно приходится загружать и удалять одни и теже тизеры, тизеры постоянно увеличиваются и загружать в тизерную сеть по 100 тизеров в день очень ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание макросов под Excel

    Задание №1. Один файл имеет колонки Артикул-Наименование-Количество, второй Артикул-Наименование-Цена. Собрать из двух файлов один с колонками Артикул-Наименование-Цена, но только тех товаров, в которых в графе количество стоит больше 0. Задание №2. Нужно автоматом собирать прайс из ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реализовать нейросеть на delphi

    $16

    Нужно реализовать небольшую нейросеть на delphi, которая будет работать по правилам (в приложении). На входе 6 нейронов: для первого кандтдата психологическая адекватность, уровень IQ, стремление к успеху и для второго то же самое. На выходе ...

    Delphi
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад