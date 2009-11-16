Программирование для OUTLOOK, VB

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В форме контакта outlook есть поле КОНТАКТЫ и кнопка в меню ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА.
Пишешь в поле КОНТАКТЫ Саша Иванов, нажимаешь на ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА: outlook находит карточку контакта Саши Иванова и ставит вместо введенного текста Саша Иванов ссылку на его карточку.
Но если подгружены несколько почтовых ящиков, то ищет на соответствие только в своем ящике.
Надо сделать макрос для поиска соответствия имен в папке контактов указанного почтового ящика.
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