Программирование для OUTLOOK, VB

В форме контакта outlook есть поле КОНТАКТЫ и кнопка в меню ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА.

Пишешь в поле КОНТАКТЫ Саша Иванов, нажимаешь на ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА: outlook находит карточку контакта Саши Иванова и ставит вместо введенного текста Саша Иванов ссылку на его карточку.

Но если подгружены несколько почтовых ящиков, то ищет на соответствие только в своем ящике.

Надо сделать макрос для поиска соответствия имен в папке контактов указанного почтового ящика.