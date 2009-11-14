Реализовать нейросеть на delphi

Нужно реализовать небольшую нейросеть на delphi, которая будет работать по правилам (в приложении). На входе 6 нейронов: для первого кандтдата психологическая адекватность, уровень IQ, стремление к успеху и для второго то же самое. На выходе 2 нейрона: взять первого кандидата или взять второго кандидата. По коду дулать краткие комментарии.

К программе нужен эскиз нейросети (что-то вроде как в приложении) с подписями поргов и весовых коэффициентов.

Сделать нужно сегодня. Предложения все сюда.