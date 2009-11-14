Разработка системы электронного документооборота

Нужен опытный программист .NET для разработки СЭД (Системы Электронного Документооборота).

Требования:

Отличное владение разработкой баз данных MS SQL. Знание таких технологий, как Linq и XPO будет плюсом.

Хорошая осведомленность о серверных технологиях (умение администрировать сервер Windows и управлять пользовательскими правами).

Разработка качественного графического интерфейса.

Умение писать чистый и ясный код.

+быстрая обучаемость - есть вероятность, что вам понадобится освоить некоторые несложные моменты, с которыми вы раньше не встречались. Задание не такое сложное, но и не легкое - не расчитывайте справится за 1-2 недели.

Подробное техническое задание имеется. Приложение будет выглядеть примерно как значительно упрощенный Microsoft Outlook (в плане визуального оформления). Соотвествующие инструменты разработки будут предоставлены.

Спасибо за внимание!

P.S. Если вы новичок в .NET, пожалуйста не тратьте не мое, не ваше время.