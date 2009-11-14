Разработка системы электронного документооборота

Нужны расширения для Chrome(*.crx) (работы с файлами на локальном диске.) оставляйте ICQ для быстрой связи
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Нужен опытный программист .NET для разработки СЭД (Системы Электронного Документооборота).
Требования:
Отличное владение разработкой баз данных MS SQL. Знание таких технологий, как Linq и XPO будет плюсом.
Хорошая осведомленность о серверных технологиях (умение администрировать сервер Windows и управлять пользовательскими правами).
Разработка качественного графического интерфейса.
Умение писать чистый и ясный код.
+быстрая обучаемость - есть вероятность, что вам понадобится освоить некоторые несложные моменты, с которыми вы раньше не встречались. Задание не такое сложное, но и не легкое - не расчитывайте справится за 1-2 недели.
Подробное техническое задание имеется. Приложение будет выглядеть примерно как значительно упрощенный Microsoft Outlook (в плане визуального оформления). Соотвествующие инструменты разработки будут предоставлены.
Спасибо за внимание!
P.S. Если вы новичок в .NET, пожалуйста не тратьте не мое, не ваше время.
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