Написание макросов под Excel

Прикладное ПОЗакрыт12 заявок329 просмотров
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Задание №1. Один файл имеет колонки Артикул-Наименование-Количество, второй Артикул-Наименование-Цена. Собрать из двух файлов один с колонками Артикул-Наименование-Цена, но только тех товаров, в которых в графе количество стоит больше 0.

Задание №2. Нужно автоматом собирать прайс из нескольких готовых частей. Просто в нужном порядке расставить категории.

Задание №3. Доработать имеющийся скрипт выгрузки прайса в CSV формат, чтобы он хорошо загружался в ShopScript (новый) + добавлялись и заполнялись 2 новые колонки из графы наименование.

Пожалуйста озвучьте хоть приблизительную цену, чтобы знать от на что рассчитывать.

14 лет назад
ElenS
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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