Написание макросов под Excel

Задание №1. Один файл имеет колонки Артикул-Наименование-Количество, второй Артикул-Наименование-Цена. Собрать из двух файлов один с колонками Артикул-Наименование-Цена, но только тех товаров, в которых в графе количество стоит больше 0.

Задание №2. Нужно автоматом собирать прайс из нескольких готовых частей. Просто в нужном порядке расставить категории.

Задание №3. Доработать имеющийся скрипт выгрузки прайса в CSV формат, чтобы он хорошо загружался в ShopScript (новый) + добавлялись и заполнялись 2 новые колонки из графы наименование.

Пожалуйста озвучьте хоть приблизительную цену, чтобы знать от на что рассчитывать.