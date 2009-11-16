Нужно сделать програмку!

Начну из далека. Я являюсь рекламодателем в тизерной сети teasernet и мне постоянно приходится загружать и удалять одни и теже тизеры, тизеры постоянно увеличиваются и загружать в тизерную сеть по 100 тизеров в день очень муторно. Поэтому нужно сделать обычную программу чтобы она автоматом заливала тизеры на мой акк в тизерной сети, чтобы я один раз создал лист тизеров с описанием(и мог ещё дабовлять туда тизеров) в проге и она автоматом начала заливать их в мой акк. Думаю программка не сложная и сделать её легко поэтому максимальная цена за неё 300руб. Указывайте цены и сроки выполнения. Буду скланяться к тем кто поставит цену ниже! Оплата только через Вебмани!