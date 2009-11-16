SMPP протокол

Задание №1. Один файл имеет колонки Артикул-Наименование-Количество, второй Артикул-Наименование-Цена. Собрать из двух файлов один с колонками Артикул-Наименование-Цена, но только тех товаров, в которых в графе количество стоит больше 0. Задание №2. Нужно автоматом собирать прайс из ...