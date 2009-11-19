Обработка TXT

Нужны расширения для Chrome(*.crx) (работы с файлами на локальном диске.) оставляйте ICQ для быстрой связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа берёт текстовый файл (я его указываю) и разбивает на мелкие текстовые файлы по количеству предложений (я указываю промежуток к примеру 20-60 предложений в каждом файле рандомно). Оставляйте контакты (icq)
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