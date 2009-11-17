Создание DVD с копией сайта

Модули: 1. Агент 2. Сервер 3. Выдача Суть задачи. Агенты, установленные на компьютерах, посылают серверу сообщения из журналов событий windows. Фильтры событий регулируются на сервере для каждого клиента. Запись событий происходит в mysql. Выдача происходит по web. Также нужно высылать ...
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Есть сайт-фотогалерея на движке 4images, более 10К фото, общей емкостью под 4 Gb. Локальная копия всех фото сайта + копия БД имеется.
Требуется сделать "офф-лайн" копию сайта в виде DVD-диска, т.е. на выходе мы должны иметь DVD, который пользователь вставляет в привод, и получает локально всё то, что имеется на сайте, с максимально приблеженным к сайту дизайном, навигацией по фото и т.д.
Выслушаю ваши предложения с указанием метода реализации и цены. В ЛС просьба НЕ писать.
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